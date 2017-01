Litoměřičtí obyvatelé budou moci rozhodovat o rozpočtu

Litoměřice – Obyvatelé Litoměřic se budou moci opakovaně zapojit do rozhodování o využití části peněz z městského rozpočtu. Radnice tak podruhé přistupuje k nové formě zapojování veřejnosti do rozvoje města, kterou je tzv. participativní rozpočet.

Litoměřice, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Jedná se o proces, prostřednictvím něhož obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu investičního charakteru," popsal jej starosta města Ladislav Chlupáč.

Finančně radnice podpoří jakýkoliv zajímavý nápad, jehož realizace by byla přínosem rozvoje města. Podmínkou je zpracování projektu nejpozději do 2. února, zajištění si podpory padesáti občanů a odevzdání návrhu městu.

Participativní rozpočet je rozdělen do čtyř základních fází, v jejichž průběhu nejprve dochází ke sběru došlých návrhů od veřejnosti, následně k jejich překontrolování z hlediska splnění stanovených podmínek a poté k hlasování veřejnosti, jejíž podporu může předkladatel návrhu získat také veřejnou prezentací na veřejném diskusním fóru, které se uskuteční 5. dubna v litoměřickém domě kultury.



Poslední fází je realizace vybraného projektu či projektů. V loňském roce byla výsledkem participativního rozpočtu podpora a realizace projektu Petra Panaše



„Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře", který byl vybrán na základě výsledku hlasování veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic". Vítězný návrh dostal podporu 98 hlasů ze 164 hlasujících. V rámci projektu bylo na úpatí Mostné hory dětské hřiště rozšířeno o novou lanovku, která byla oficiálně předána do užívání začátkem září loňského roku. Její závěrečná podoba byla přizpůsobena přáním dětí ze školní družiny Základní školy Boženy Němcové, které se slavnostního otevření zúčastnily.



Dalšími dvěma projekty, mezi kterými občané rozhodovali, bylo umístění herních prvků u beachvolejbalového hřiště v kasárnách Dukelských hrdinů, které obdrželo 24 hlasů, a se 42 hlasy vybudování tzv. Komunitní zahrady. Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit obyvatelům města Litoměřice, případně jeho návštěvníkům, a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru.



„Projekt navržený fyzickou nebo právnickou osobou z Litoměřic musí splnit několik kritérií," upozornila Rita Vlčková z oddělení projektů a strategií městského úřadu. Prvním z nich je jeho realizace na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově a dále musí jít o pozemek vlastněný městem.



V neposlední řadě musí projekt respektovat finanční limit v rozmezí 50 000 až 200 tisíc korun a musí být proveditelný. Podrobný návod jak postupovat naleznete na internetových stránkách: zdravemesto.litomerice.cz.